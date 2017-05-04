Комодський дракон напав на туриста в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Комодський дракон, вона ж гігантська ящірка із родини варанів напала на туриста в індонезійській провінції, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як повідомили наглядачі парку, цей інцидент стався вперше за останні п’ять років.
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Жертвою став 50-річний чоловік із Сингапуру, який підійшов занадто близько до ящірки аби її сфотографувати.
Зазначимо, Комодський дракон “сильно вкусив” його у ліву ногу і ці ящірки є надзвичайно отруйними.
“Ці тварини не люблять, щоби їх турбували під час їжі. Чоловік мав перебувати дуже близько,” — розповів головний наглядач Національного парку Комодо у розмові з Jakarta Post.
Також вказано, що інцидент стався поза межами зони парку і без наглядача.
“Турист три дні мешкав у місцевих, щоби зекономити. Ніколи не ризикуйте своєю безпекою, зупиняючись у місцевих мешканців і спостерігаючи за комодськими драконами без офіційного провідника з причин економії,” — розповів наглядач.
Після укусу туриста швидкісним човном доставили до медичного центру. Зараз він проходить лікування.