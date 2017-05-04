Комодский дракон напал на туриста в Индонезии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Комодский дракон, она же гигантская ящерица из семейства варанов напала на туриста в индонезийской провинции, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Как сообщили наблюдатели парка, этот инцидент произошел впервые за последние пять лет.
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Жертвой стал 50-летний мужчина из Сингапура, который подошел слишком близко к ящерицы чтобы ее сфотографировать.
Отметим, Комодский дракон "сильно укусил" его в левую ногу и эти ящерицы чрезвычайно ядовитыми.
"Эти животные не любят, чтобы их беспокоили во время еды. Мужчина должен был находиться очень близко ", - рассказал главный надзиратель Национального парка Комодо в разговоре с Jakarta Post.
Также указано, что инцидент произошел за пределами зоны парка и без надзирателя.
"Турист три дня жил в местных, чтобы сэкономить. Никогда не рискуйте своей безопасностью, останавливаясь у местных жителей и наблюдая за Комодский драконами без официального проводника из причин экономии ", - рассказал смотритель.
После укуса туриста скоростным лодкой доставили в медицинский центр. Сейчас он проходит лечение.