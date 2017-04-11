Комітети президентів України та Польщі засудили напад на польське консульство
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Києві відбулося XXVI засідання Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща під головуванням заступника Глави Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва та Державного секретаря – Керівника Кабінету Президента Республіки Польща Кшиштофа Щерського, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Сторони предметно розглянули актуальні питання українсько-польського співробітництва, а також узгодити алгоритм взаємодії з двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного.
Учасники засідання рішуче засудили збройний напад, вчинений на Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку наприкінці березня цього року. Українська сторона поінформувала польську сторону про заходи, вжиті для якнайшвидшого розслідування цього інциденту та притягнення винних до відповідальності. Сторони дійшли згоди, що подібні провокації жодним чином не повинні позначитися на дружніх партнерських стосунках між Україною та Республікою Польща.
Значну увагу було приділено реалізації мінських домовленостей та розвитку подій на Донбасі. Сторони наголосили на важливості дотримання режиму економічних санкцій проти Росії до повного виконання нею взятих на себе зобов’язань у рамках мінського процесу та повного відновлення територіальної цілісності України.
Було досягнуто домовленості щодо подальшої координації зусиль з метою консолідації міжнародної спільноти для надання Україні практичної підтримки у протидії російській агресії та відновленні територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.
У рамках обговорення питання нових модальностей співробітництва країн регіону українська сторона заявила про підтримку ініціатив Республіки Польща, спрямованих на посилення ролі країн Центральної та Східної Європи. Окрему увагу було приділено співпраці по лінії “Адріатика — Балтика — Чорне море”.
Як повідомляв УНН, у ніч на 29 березня невідомі стріляли в приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку.
У Службі безпеки України заявили, що слідство розглядає декілька версій інциденту щодо генерального консульства Польщі у Луцьку, зокрема і терористичний акт.