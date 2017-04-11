Комитеты президентов Украины и Польши осудили нападение на польское консульство

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47958 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104267 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160332 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118262 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117571 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113130 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104669 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107178 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103662 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154616 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Комитеты президентов Украины и Польши осудили нападение на польское консульство

Комитеты президентов Украины и Польши осудили нападение на польское консульство

Киев  •  УНН

 • 9636 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве состоялось XXVI заседание Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша под председательством заместителя Главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева и Государственного секретаря - руководителя Кабинета Президента Республики Польша Кшиштофа Щерського, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Стороны предметно рассмотрели актуальные вопросы украинского-польского сотрудничества, а также согласовать алгоритм взаимодействия с двустороннего, европейского и международной повестки дня.

Участники заседания решительно осудили вооруженное нападение, совершенное на Генеральное консульство Республики Польша в Луцке в конце марта этого года. Украинская сторона проинформировала польскую сторону о мерах, принятых для скорейшего расследования этого инцидента и привлечения виновных к ответственности. Стороны договорились, что подобные провокации никоим образом не должны сказаться на дружеских партнерских отношениях между Украиной и Республикой Польша.

Значительное внимание было уделено реализации минских договоренностей и развития событий на Донбассе. Стороны подчеркнули важность соблюдения режима экономических санкций против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и полного восстановления территориальной целостности Украины.

Была достигнута договоренность о дальнейшей координации усилий с целью консолидации международного сообщества для предоставления Украине практической поддержки в противодействии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

В рамках обсуждения вопроса новых модальностей сотрудничества стран региона украинская сторона заявила о поддержке инициатив Республики Польша, направленных на усиление роли стран Центральной и Восточной Европы. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству по линии "Адриатика - Балтика - Черное море".

Как сообщал УНН, в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение Генерального консульства Польши в Луцке.

В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента в отношении генерального консульства Польши в Луцке, в том числе террористический акт.

Украинские Национальные Новости

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