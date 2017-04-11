Комитеты президентов Украины и Польши осудили нападение на польское консульство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве состоялось XXVI заседание Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша под председательством заместителя Главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева и Государственного секретаря - руководителя Кабинета Президента Республики Польша Кшиштофа Щерського, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Стороны предметно рассмотрели актуальные вопросы украинского-польского сотрудничества, а также согласовать алгоритм взаимодействия с двустороннего, европейского и международной повестки дня.
Участники заседания решительно осудили вооруженное нападение, совершенное на Генеральное консульство Республики Польша в Луцке в конце марта этого года. Украинская сторона проинформировала польскую сторону о мерах, принятых для скорейшего расследования этого инцидента и привлечения виновных к ответственности. Стороны договорились, что подобные провокации никоим образом не должны сказаться на дружеских партнерских отношениях между Украиной и Республикой Польша.
Значительное внимание было уделено реализации минских договоренностей и развития событий на Донбассе. Стороны подчеркнули важность соблюдения режима экономических санкций против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и полного восстановления территориальной целостности Украины.
Была достигнута договоренность о дальнейшей координации усилий с целью консолидации международного сообщества для предоставления Украине практической поддержки в противодействии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
В рамках обсуждения вопроса новых модальностей сотрудничества стран региона украинская сторона заявила о поддержке инициатив Республики Польша, направленных на усиление роли стран Центральной и Восточной Европы. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству по линии "Адриатика - Балтика - Черное море".
Как сообщал УНН, в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение Генерального консульства Польши в Луцке.
В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента в отношении генерального консульства Польши в Луцке, в том числе террористический акт.