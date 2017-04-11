Комітети президентів України та Польщі обговорили створення Центру добросусідства
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Києві відбулося XXVI засідання Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща під головуванням заступника Глави Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва та Державного секретаря – Керівника Кабінету Президента Республіки Польща Кшиштофа Щерського, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
У центрі уваги було питання європейської інтеграції України. Зокрема, йшлося про подальшу підтримку Польщею в питанні запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом та поглиблення співробітництва в рамках Східного партнерства.
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У ході засідання було узгоджено графік політичного діалогу на найвищому рівні на поточний рік, а також визначено пріоритетні напрямки роботи двосторонніх інституційних механізмів.
К.Єлісєєв та К.Щерський обговорили проект Дорожньої карти з питань примирення українського та польського народів та домовилися підготувати її до підписання главами України та Польщі ближчим часом. Основна мета цього документа – забезпечення конструктивного характеру двостороннього діалогу та сприяння процесу порозуміння між двома народами для подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польщею.
Окрема увага була приділена питанню створення українсько-польського Центру добросусідства.
Сторони наголосили на важливості уникнення політизації питань історичного минулого двох народів та зосередження уваги громадськості двох країн на позитивних прикладах в історії українсько-польських взаємин.
Результати XXVI засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі підтвердили взаємне розуміння сторонами стратегічної важливості українсько-польських відносин, а також стали важливим кроком на шляху до реалізації спільних проектів і завдань порядку денного партнерства між Україною та Республікою Польща.