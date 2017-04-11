Комитеты президентов Украины и Польши обсудили создание Центра добрососедства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве состоялось XXVI заседание Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша под председательством заместителя Главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева и Государственного секретаря - руководителя Кабинета Президента Республики Польша Кшиштофа Щерського, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
В центре внимания был вопрос европейской интеграции Украины. В частности, речь шла о дальнейшей поддержке Польшей в вопросе введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и углубления сотрудничества в рамках Восточного партнерства.
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В ходе заседания были согласованы график политического диалога на высшем уровне на текущий год, а также определены приоритетные направления работы двусторонних институциональных механизмов.
К.Елисеев и К.Щерський обсудили проект Дорожной карты по вопросам примирения украинского и польского народов и договорились подготовить ее к подписанию главами Украины и Польши в ближайшее время. Основная цель этого документа - обеспечение конструктивного характера двустороннего диалога и содействия процессу взаимопонимания между двумя народами для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей.
Отдельное внимание было уделено вопросу создания украинского-польского Центра добрососедства.
Стороны подчеркнули важность избежания политизации вопросов исторического прошлого двух народов и сосредоточение внимания общественности двух стран на положительных примерах в истории украинского-польских взаимоотношений.
Результаты XXVI заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши подтвердили взаимное понимание сторонами стратегической важности украинско-польских отношений, а также стали важным шагом на пути к реализации совместных проектов и задач повестки дня партнерства между Украиной и Республикой Польша.