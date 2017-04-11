Комитеты президентов Украины и Польши обсудили создание Центра добрососедства

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47958 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104267 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160332 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118262 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117571 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113130 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104669 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107178 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103662 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154616 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Комитеты президентов Украины и Польши обсудили создание Центра добрососедства

Комитеты президентов Украины и Польши обсудили создание Центра добрососедства

Киев  •  УНН

 • 10781 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве состоялось XXVI заседание Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша под председательством заместителя Главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева и Государственного секретаря - руководителя Кабинета Президента Республики Польша Кшиштофа Щерського, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

В центре внимания был вопрос европейской интеграции Украины. В частности, речь шла о дальнейшей поддержке Польшей в вопросе введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и углубления сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

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В ходе заседания были согласованы график политического диалога на высшем уровне на текущий год, а также определены приоритетные направления работы двусторонних институциональных механизмов.

К.Елисеев и К.Щерський обсудили проект Дорожной карты по вопросам примирения украинского и польского народов и договорились подготовить ее к подписанию главами Украины и Польши в ближайшее время. Основная цель этого документа - обеспечение конструктивного характера двустороннего диалога и содействия процессу взаимопонимания между двумя народами для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Отдельное внимание было уделено вопросу создания украинского-польского Центра добрососедства.

Стороны подчеркнули важность избежания политизации вопросов исторического прошлого двух народов и сосредоточение внимания общественности двух стран на положительных примерах в истории украинского-польских взаимоотношений.

Результаты XXVI заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши подтвердили взаимное понимание сторонами стратегической важности украинско-польских отношений, а также стали важным шагом на пути к реализации совместных проектов и задач повестки дня партнерства между Украиной и Республикой Польша.

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