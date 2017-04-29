Комітет з етики ФІФА перевірить главу організації Д.Інфантіно
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН.Комітет з етики Міжнародної федерації футболу (ФІФА) проводить нове попереднє розслідування відносно глави організації Джанні Інфантіно через його зв'язків з футбольним функціонером, мільйонером з Зімбабве Філіпом Чиянгве, повідомляє УНН з посиланням на Der Spiegel.
Комісія з етики ФІФА почала розслідування проти президента, в тому числі, через його близькість до Ф.Чиянгве. За даними видання, розслідування пов'язане з можливим впливом Д.Інфантіно на процес виборів глави Африканської конфедерації футболу, новим президентом якої в березні був обраний Ахмад Ахмад з Мадагаскару, в той час, як Ф.Чиянгве відкрито виступив проти чинного на той момент голови організації Ісси Хаят.
Нагадаємо, що Президент ФІФА Д.Інфантіно виступив за "нульову терпимість" щодо сексуального насильства дітей в футболі у зв’язку із скандалом за участю тренерів і колишніх гравців в Англії.