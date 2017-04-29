Комитет по этике ФИФА проверит главу организации Д.Инфантино

Комиссия по этике ФИФА начала расследование против президента, в том числе, за его близости к Ф.Чиянгве. По данным издания, расследование связано с возможным влиянием Д.Инфантино на процесс выборов главы Африканской конфедерации футбола, новым президентом которой в марте был избран Ахмад Ахмад с Мадагаскара, в то время, как Ф.Чиянгве открыто выступил против действующего на тот момент председателя организации Иссы Хаят.

Напомним, что Президент ФИФА Д.Инфантино выступил за "нулевую терпимость" по сексуального насилия детей в футболе в связи со скандалом с участием тренеров и бывших игроков в Англии.