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Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав два законопроєкти МВС: деталі

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав два законопроєкти МВС: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності підтримав два законопроєкти МВС. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ під час першого засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, яке відбулося сьогодні, 6 жовтня, передає УНН із посиланням на МВС.

Цитата

“Дякую народним депутатам України — членам Комітету за підтримку двох урядових законопроєктів, розробником яких є Міністерство внутрішніх справ”, — сказав Богдан Драп’ятий.

Деталі

Зокрема Комітет ухвалив рішення рекомендувати парламентарям прийняти за основу законопроєкт “Про внесення зміни до статті 95 Закону України “Про Національну поліцію” р/н 5417 від 24.04.2021 р. Ним пропонується доповнити статтю 95 новою частиною щодо обов’язкового проходження поліцейськими, які забезпечували національну безпеку і стримували збройну агресію Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, безоплатної психологічної, медико-психологічної реабілітації в закладах охорони здоров’я МВС.

Комітет також рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України” р/н 4622 від 21.01.2021р. Його метою є вдосконалення законодавства у сфері діяльності Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України та узгодження між собою положень законодавчих актів, що забезпечить належне нормативно-правове врегулювання діяльності цих органів.

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