Монастирський: моя мета - покращити умови праці та підвищити заробітну плату для патрульних

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"Запевнив, що моїм пріоритетом є підвищення заробітних плат та зміцнення матеріально-технічної бази патрульної поліції, як і поліції загалом", - зазначив Монастирський.

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Голова МВС розповів, що ще коли був народним депутатом та головою комітету ВР із питань правоохоронної діяльності, виїздив разом із екіпажами патрульної поліції на виклики. "Це були і сімейні конфлікти, і ДТП. Мені було важливо побачити роботу поліцейського з його ж позиції. І, повірте, я розумію, з чим і в яких умовах патрульним доводиться працювати. Тому для мене очевидно, що патрульний поліцейський, який щодня ризикує своїм життям та здоров’ям, повинен мати належну оплату своєї служби", - додав він.

Монастирський зауважив, що разом із Президентом України та народними депутатами команда МВС працює над тим, щоб підвищити патрульним заробітну плату.

"Також важливими є й умови, у яких працює поліцейський. Тому я розповів і про плани закупівлі електромобілів для поліції, і про нові прозорі офіси для роботи поліцейських на головних дорогах України, і стосовно продовження програми пільгового кредитування житла", - додав міністр.

"Моя мета – створити в Україні нові умови роботи для поліцейських: починаючи від оплати їхньої праці, завершуючи тим, як і де вони працюють. Усе, що стосується роботи поліцейського, має викликати довіру та повагу", - підсумував Монастирський.