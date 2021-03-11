Комітет ВР сьогодні розгляне зміни до Конституції про зміну голів НАБУ та ДБР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Парламентський комітет з питань правової політики на засіданні у четвер, 11 березня, розгляне законопроект № 5133, яким пропонується передбачити необхідність дозволу парламенту на призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань. Про це у своєму Telegram-каналі заявила представниця Верховної Ради в КСУ, народна депутатка від фракції “Слуга народу” Ольга Совгиря, інформує УНН.

Цитата:

“Сьогодні комітет з питань правової політики на своєму засіданні об 11:00 розгляне проект закону про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора НАБУ і директора ДБР) (реєстр. № 5133 від 22.02. 2021 р.) на предмет його включення до порядку денного сесії Верховної Ради та направлення до Конституційного Суду для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України”, — написала Совгиря.

Що було раніше

У Верховній Раді запропонували передбачити необхідність дозволу парламенту на призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань.

Доповнення

Як повідомлялося, 28 серпня 2020 року КСУ визнав неконституційним указ Президента про призначення Ситника директором НАБУ.

У жовтні минулого року ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ. У відповідь НАБУ подало до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення ОАСК. Наразі Шостий апеляційний адміністративний суд переніс на 17 березня засідання щодо розгляду апеляційної скарги НАБУ.

Водночас, є другий аспект питання. Так, 16 вересня минулого року КСУ визнав низку положень закону про НАБУ неконституційними, зокрема, що Президент України має повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро.

У Мін’юсті 16 грудня зазначали, що Артем Ситник залишається директором Національного антикорупційного бюро, не зважаючи на втрату чинності окремих положень закону про НАБУ, які КСУ визнав неконституційними.

Також там вказували, що закриття “дірки” у законодавстві та статусі НАБУ — одна з умов співробітництва з МВФ. Тому і запропоновано законопроект, яким достроково припиняються повноваження Ситника і визначається, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.

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