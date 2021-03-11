Комитет ВР сегодня рассмотрит изменения в Конституцию о смене глав НАБУ и ГБР

Цитата:

"Сегодня комитет по вопросам правовой политики на своем заседании в 11:00 рассмотрит проект закона о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины (относительно порядка назначения на должности и увольнения с должностей директора НАБУ и директора ГБР) (рег. № 5133 от 22.02.2021) на предмет его включения в повестку дня сессии Верховной Рады и направления в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - написала Совгиря.

Что было ранее

В Верховной Раде предложили предусмотреть необходимость разрешения парламента на назначение и увольнение директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований.

Дополнение

Как сообщалось, 28 августа 2020 года КСУ признал неконституцийним указ Президента о назначении Сытника директором НАБУ.

В октябре прошлого года ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как о директоре НАБУ на основании решения КСУ. В ответ НАБУ подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение ОАСК. Сейчас Шестой апелляционный административный суд перенес на 17 марта заседание по рассмотрению апелляционной жалобы НАБУ.

В то же время, есть второй аспект вопроса. Так, 16 сентября прошлого года КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными, в частности, что Президент Украины имеет полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

В Минюсте 16 декабря отмечали, что Артем Сытник остается директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на потерю силы отдельных положений закона о НАБУ, которые КСУ признал неконституционными.

Также там указывали, что закрытие "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ - одно из условий сотрудничества с МВФ. Поэтому и предложено законопроект, которым досрочно прекращаются полномочия Сытника и определяется, что в течение прохождения отбора на нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.