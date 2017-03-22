Комітет ВР сьогодні розгляне законопроект про звільнення військових від е-декларування

“Я точно знаю, що на Комітеті з питань запобігання та протидії корупції будуть розглядати питання закону, який вніс Президент України відносно звільнення наших військових від електронного декларування”, — сказав А.Герасимов.

Він нагадав, що документ передбачає звільнення від електронного декларування молодших офіцерів, сержантів, старшин і рядових.

“Я вважаю неприпустимим, коли людина знаходиться на передовій під вогнем противника, а ми їй запропонували йти знаходити електронний ключ і заповнювати електронну декларацію”, — сказав А.Герасимов.

Він нагадав, що цей законопроект був ухвалений парламентом у першому читанні. Депутат сподівається, що ВР розгляне його в цілому вже у четвер, 23 березня.

Як повідомляв УНН, 14 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про розширення переліку звільнених від електронного декларування військовослужбовців.