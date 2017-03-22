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11 марта, 18:08 • 122834 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126374 просмотра

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Комитет ВР сегодня рассмотрит законопроект об освобождении военных от е-декларирования

Комитет ВР сегодня рассмотрит законопроект об освобождении военных от е-декларирования

Киев  •  УНН

 • 10978 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сегодня на заседании рассмотрит законопроект об освобождении военных от электронного декларирования. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат Украины - представитель Президента в парламенте Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.

"Я точно знаю, что на комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции будут рассматривать вопрос закона, который внес Президент Украины относительно освобождения наших военных от электронного декларирования", - сказал А.Герасимов.

Он напомнил, что документ предусматривает освобождение от электронного декларирования младших офицеров, сержантов, старшин и рядовых.

"Я считаю недопустимым, когда человек находится на передовой под огнем противника, а мы ему предложили идти находить электронный ключ и заполнять электронную декларацию", - сказал А.Герасимов.

Он напомнил, что этот законопроект был принят парламентом в первом чтении. Депутат надеется, что ВР рассмотрит его в целом уже в четверг, 23 марта.

Как сообщал УНН, 14 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня освобожденных от электронного декларирования военнослужащих.

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