Комитет ВР сегодня рассмотрит законопроект об освобождении военных от е-декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сегодня на заседании рассмотрит законопроект об освобождении военных от электронного декларирования. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат Украины - представитель Президента в парламенте Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
"Я точно знаю, что на комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции будут рассматривать вопрос закона, который внес Президент Украины относительно освобождения наших военных от электронного декларирования", - сказал А.Герасимов.
Он напомнил, что документ предусматривает освобождение от электронного декларирования младших офицеров, сержантов, старшин и рядовых.
"Я считаю недопустимым, когда человек находится на передовой под огнем противника, а мы ему предложили идти находить электронный ключ и заполнять электронную декларацию", - сказал А.Герасимов.
Он напомнил, что этот законопроект был принят парламентом в первом чтении. Депутат надеется, что ВР рассмотрит его в целом уже в четверг, 23 марта.
Как сообщал УНН, 14 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня освобожденных от электронного декларирования военнослужащих.