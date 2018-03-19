Комітет ВР розгляне у середу подання ГПУ на Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради розгляне подання Генерального прокурора Юрія Луценка щодо зняття депутатської недоторканності з народного депутата Надії Савченко в середу, 21 березня, передає УНН з посиланням на порядок денний комітету.
У середу 21 березня о 15:00 регламентний комітет розгляне подання Ю.Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу народному депутату Надії Савченко.
Як повідомляв УНН, 16 березня регламентний комітет вже отримав подання про зняття недоторканності із Савченко.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.