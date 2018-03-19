Комитет ВР рассмотрит в среду представление ГПУ на Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление Генерального прокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко в среду, 21 марта, передает УНН со ссылкой на повестку дня комитета.
В среду 21 марта в 15:00 регламентный комитет рассмотрит представление Ю.Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения народному депутату Надежды Савченко.
Как сообщал УНН, 16 марта регламентный комитет уже получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.