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Комітет рекомендував Раді схвалити закон про нацбезпеку

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект про національну безпеку. Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, передає кореспондент УНН.

Перед цим секретар комітету з питань нацбезпеки та оборони Іван Вінник розповів про поправки до законопроекту.

“Уточнено функціонал СБУ, який обмежувався питаннями боротьби з тероризмом, контррозвідувальним захистом держави, з підривною діяльністю, він фактично зосереджується на питаннях захисту критичної інфраструктури. Ми уточнили деякі визначення по сектору безпеки та оборони, чітко розмежували повноваження сил оборони і сил безпеки, уточнили функціонал Нацгвардії, яка в мирний час входить в сили безпеки, а під час військового стану буде керуватися Генштабом і здійснювати заходи та дії по обороні держави”, — зазначив парламентар.

За його словами, передбачається створення парламентського комітету із нагляду за діяльністю спеціальних правоохоронних органів, органів із правоохоронними функціями.

“Він буде представлений різними фракціями парламенту, там буде ротація керівників, він зможе запрошувати керівників відповідних відомств, — вони будуть звітувати у питаннях дотримання прав та свобод людини”, — зазначив секретар профільного комітету.

Як повідомляв УНН, спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що парламент має ухвалити законопроект про національну безпеку до початку саміту НАТО у липні.

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