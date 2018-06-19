Комитет рекомендовал Раде принять закон о нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о национальной безопасности. Соответствующее решение было принято во вторник, передает корреспондент УНН.
Перед этим секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник рассказал о поправках к законопроекту.
“Был уточнен функционал СБУ, который ограничивался вопросами борьбы с терроризмом, контрразведывательной защиты государства, с подрывной деятельностью, он фактически сосредоточивается на вопросах защиты критической инфраструктуры. Мы уточнили некоторые определения по сектору безопасности и обороны, четко разграничили полномочия сил обороны и сил безопасности, уточнили функционал Нацгвардии, которая в мирное время входит в силы безопасности, а во время военного положения будет руководиться Генштабом и осуществлять мероприятия и действия по обороне государства”, — отметил парламентарий.
По его словам, предполагается создание парламентского комитета по надзору за деятельностью специальных правоохранительных органов, органов с правоохранительными функциями.
“Он будет представлен различными фракциями парламента, там будет ротация руководителей, он сможет приглашать руководителей соответствующих ведомств — они будут отчитываться в вопросах соблюдения прав и свобод человека”, — отметил секретарь профильного комитета.
Как сообщал УНН, спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что парламент должен принять законопроект о национальной безопасности до начала саммита НАТО в июле.