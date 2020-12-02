Комітет ВР досі розглядає законопроекти про брехню в деклараціях - Верещук

“Зараз відбувається засідання комітету й сигналізували депутати з відповідного комітету, що дійсно тривають дебати, тому що там кожна кома зараз на вагу. Ми вже двічі повертали 366-1 (стаття Кримінального кодексу України „Декларування недостовірної інформації“ — ред.) й далі КСУ „зносить“. Тобто, шукають лазівки, шукають можливості, треба зробити так, щоб таких речей було набагато менше”, — зазначила нардеп.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що у профільному комітеті є протиріччя стосовно суми, від якої наступає відповідальність та у виді покарань за порушення.