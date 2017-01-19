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Комітет Сенату США у справах збройних сил схвалив кандидатуру глави Пентагону

Київ • УНН

 • 8457 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Комітет Сенату у справах збройних сил більшістю голосів схвалив кандидатури Джеймса Меттіса на пост міністра оборони США, передає УНН з посиланням на The Washington Times.

За проголосували 26 членів комітету, проти — 1.

Дж.Меттіс — генерал морської піхоти у відставці, в минулому обіймав ряд високих посад. Він пішов зі служби у 2013 році.

Згідно із законом, колишні військові мають право очолити Пентагон лише через сім років. Однак 13 січня Сенат США переважною більшістю голосів затвердив законодавчий акт, який робить виняток для Дж.Меттіса, а 14 січня це рішення підтримав Конгрес.

66-річний Дж.Меттіс командував підрозділами морської піхоти США під час операції проти режиму руху “Талібан” в Афганістані 2001 року і проти режиму Саддама Хусейна в Іраці 2003-го; 2004-го він командував усіма військами США, що брали участь у битві за місто Фаллуджу, одній із найкривавіших під час Іракської війни. З 2010 до 2013 року Дж.Меттіс очолював Центральне командування США, що відповідає за операції на Близькому й Середньому Сході.

Нагадаємо, що на посаду глави Пентагону новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити генерала Джеймса Меттіса, який критикував Б.Обаму за недостатню підтримку союзників.

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