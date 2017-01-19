Комитет Сената США по делам вооруженных сил одобрил кандидатуру главы Пентагона

За проголосовали 26 членов комитета, против - 1.

Дж.Меттис - генерал морской пехоты в отставке, в прошлом занимал ряд высоких должностей. Он ушел со службы в 2013 году.

Согласно закону, бывшие военные имеют право возглавить Пентагон только через семь лет. Однако 13 января Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил законодательный акт, который делает исключение для Дж.Меттиса, а 14 января это решение поддержал Конгресс.

66-летний Дж.Меттис командовал подразделениями морской пехоты США во время операции против режима движения "Талибан" в Афганистане в 2001 году и против режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году; в 2004-м он командовал всеми войсками США, принимавших участие в битве за город Фаллуджу, одной из самых кровавых во время Иракской войны. С 2010 до 2013 года Дж.Меттис возглавлял Центральное командование США, отвечающее за операции на Ближнем и Среднем Востоке.

Напомним, что на должность главы Пентагона новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить генерала Джеймса Мэттиса, который критиковал Б.Обаму за недостаточную поддержку союзников.