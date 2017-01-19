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Комитет Сената США по делам вооруженных сил одобрил кандидатуру главы Пентагона

Комитет Сената США по делам вооруженных сил одобрил кандидатуру главы Пентагона

Киев • УНН

 • 8456 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Комитет Сената по делам вооруженных сил большинством голосов одобрил кандидатуру Джеймса Мэттиса на пост министра обороны США, передает УНН со ссылкой на The Washington Times.

За проголосовали 26 членов комитета, против - 1.

Дж.Меттис - генерал морской пехоты в отставке, в прошлом занимал ряд высоких должностей. Он ушел со службы в 2013 году.

Согласно закону, бывшие военные имеют право возглавить Пентагон только через семь лет. Однако 13 января Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил законодательный акт, который делает исключение для Дж.Меттиса, а 14 января это решение поддержал Конгресс.

66-летний Дж.Меттис командовал подразделениями морской пехоты США во время операции против режима движения "Талибан" в Афганистане в 2001 году и против режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году; в 2004-м он командовал всеми войсками США, принимавших участие в битве за город Фаллуджу, одной из самых кровавых во время Иракской войны. С 2010 до 2013 года Дж.Меттис возглавлял Центральное командование США, отвечающее за операции на Ближнем и Среднем Востоке.

Напомним, что на должность главы Пентагона новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить генерала Джеймса Мэттиса, который критиковал Б.Обаму за недостаточную поддержку союзников.

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