Комітет розгляне звіт уряду 20 червня, через відрядження Іванчука
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Комітет ВР з питань економічної політики переніс засідання, на якому повинен був розглянути звіт уряду України через відрядження голови комітету на 20 червня. Про це повідомляє УНН, з посиланням на прес-службу комітету.
"У зв'язку із участю представників українського парламенту та Голови Комітету з питань економічної політики Іванчука А.В. у Глобальній парламентській конференції Парламентської мережі з питань Світового банку і Міжнародного валютного фонду у м. Вашингтон (Сполучені Штати Америки – ред.) з 14 по 20 квітня 2018 р., запланований на 18 квітня 2018 р. розгляд звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 році, за погодженням з Прем'єр-міністром України, переноситься на чергове засідання Комітету 20 червня 2018 року, початок о 14:30", - йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, голова парламенту Парубій заявив, що Верховна Рада розгляне звіт українського уряду тільки після відповідного подання від профільного комітету.