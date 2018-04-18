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Комитет рассмотрит отчет правительства 20 июня, из-за командировки Иванчука

Киев • УНН

 • 7272 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам экономической политики перенес заседание, на котором должен был рассмотреть отчет правительства Украины из-за командировки председателя комитета на 20 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу комитета.

Комитет рассмотрит отчет правительства 20 июня, из-за командировки Иванчука

"В связи с участием представителей украинского парламента и председателя Комитета по вопросам экономической политики Иванчука А.В. в Глобальной парламентской конференции Парламентской сети по вопросам Всемирного банка и Международного валютного фонда в г. Вашингтон (США - ред.) с 14 по 20 апреля 2018 года, запланированное на 18 апреля 2018 года рассмотрение отчета о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2017 году, по согласованию с Премьер-министром Украины, переносится на очередное заседание Комитета 20 июня 2018 года, начало в 14:30 ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, председатель парламента Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит отчет украинского правительства только после соответствующего представления от профильного комитета.

Украинские Национальные Новости

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