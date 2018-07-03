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Комітет розгляне законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності 4 липня

Комітет розгляне законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності 4 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Профільний комітет розгляне законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності у середу 4 липня. Про це в кулуарах парламенту заявилп народний депутат, представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

“Ми як фракція (БПП — ред.) підтримуємо скасування депутатської недоторканності — таку позицію запропонував Президент України. КСУ визнав, що цей президентський і депутатський законопроекти відповідають Конституції. Для того, щоб винести цей документ в зал, а це буде попереднє голосування — 226 голосів, його має розглянути профільний комітет, засідання якого заплановано на 4 липня. Тільки після того, як буде рішення комітету, його винесуть в зал”, — повідомила І.Луценко.

Як повідомляв УНН, І.Луценко пропонує на поточній сесії попередньо схвалити зміни до Конституції стосовно скасування депутатської недоторканості.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що президентський законопроект про скасування недоторканності має більше шансів отримати підтримку Ради.

Українські Національні Новини

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