Комитет рассмотрит законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности 4 июля

"Мы фракция (БПП - ред.) поддерживаем отмену депутатской неприкосновенности - такую ​​позицию предложил Президент Украины. КСУ признал, что эти президентский и депутатский законопроекты соответствуют Конституции. Для того, чтобы вынести этот документ в зал, а это будет предварительное голосование - 226 голосов, его должен рассмотреть профильный комитет, заседание которого запланировано на 4 июля. Только после того, как будет решение комитета, его вынесут в зал", - сообщила И.Луценко.

Как сообщал УНН, И.Луценко предлагает на текущей сессии предварительно одобрить изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что президентский законопроект об отмене неприкосновенности имеет больше шансов получить поддержку Рады.