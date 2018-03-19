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Комітет продовжує роботу над виборчим кодексом – Парубій

Комітет продовжує роботу над виборчим кодексом – Парубій

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Профільний комітет парламенту продовжує роботу над виборчим кодексом. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“Виборчий кодекс перебуває на розгляді в комітеті — він отримав рекордну кількість поправок, якщо я не помиляюсь - 4200, і зараз комітет опрацьовує ці поправки і сподіваюсь, що ця робота швидко завершиться”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, у ВР поки не можуть назвати дату голосування за виборчий кодекс.

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