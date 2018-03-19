Комітет продовжує роботу над виборчим кодексом – Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Профільний комітет парламенту продовжує роботу над виборчим кодексом. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Виборчий кодекс перебуває на розгляді в комітеті — він отримав рекордну кількість поправок, якщо я не помиляюсь - 4200, і зараз комітет опрацьовує ці поправки і сподіваюсь, що ця робота швидко завершиться”, — повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, у ВР поки не можуть назвати дату голосування за виборчий кодекс.