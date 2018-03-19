Комитет продолжает работу над избирательным кодексом - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Профильный комитет парламента продолжает работу над избирательным кодексом. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Избирательный кодекс находится на рассмотрении в комитете - он получил рекордное количество поправок, если я не ошибаюсь - 4200, и сейчас комитет разрабатывает эти поправки и надеюсь, что эта работа быстро завершится", - сообщил Парубий.
Как сообщал УНН, в ВР пока не могут назвать дату голосования за избирательный кодекс.