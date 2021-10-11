Комітет передав закон про олігархів Стефанчуку, однак підписати його він не зможе щонайменше тиждень

Так, Веніславський підтвердив, що комітет вже передав на підпис закон “про олігархів”, однак власне підписати його поки неможливо, адже в Раді досі не розглянули низку постанов про скасування прийняття документу.

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“Було 12 постанов, їх ще не розглянули, тому що не було висновку регламентного комітету... Поки не будуть розглянуті всі постанови, підпис неможливий”, — сказав він.

Деталі

На думку співрозмовника УНН, на пленарному тижні з 19 по 22 жовтня зазначені постанови будуть розглянуті.

Також він розповів, чи відповідає поданий комітетом документ тому, що був проголосований у стінах ВРУ.

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“Жодної зміни (до законопроекту — ред.) внесено не було після голосування. На сайті Верховної Ради України є результати поіменного голосування, де чітко зазначено, за які саме правки голосували народні депутати. Жодна інша правка, про яку заявляли представники „Батьківщини“, представники нашої політичної сили, „Голосу“, не була врахована, окрім комітетський правок. Тому жодних проблем з цим законом точно немає”, — наголосив Веніславський.

Висновки Венеціанки

Так, Веніславський нагадав, що Венеційська комісія дасть свій висновок щодо цього законопроекту всередині грудня місяця, тобто через два місяці.

“Закон набуває чинності через пів року з моменту його офіційного оприлюднення. Тому до моменту, якщо там будуть якісь суттєві зауваження, які дійсно покращать текст закону або сприятимуть усуненню якихось проблемних аспектів, і ми побачимо що це дійсно так, — то у нас буде достатньо часу для того, щоб урахувати рекомендації Венеціанської комісії і внести зміни до закону, який буде вже підписаним і оприлюдненим”, — додав він.

Що було раніше

Верховна Рада схвалила законопроєкт про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроєкту про олігархів.



А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроєкт через правову колізію, що утворилась. Мова про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.



Пізніше, однак, у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли.



У той же час народні обранці подали 12 постанов — від нардепів від “Європейської солідарності” та “Опозиційної платформи — за життя” — щодо скасування закону № 5599 про олігархів.