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Комітет держвлади після зривів засідань таки підтримав законопроєкт про позбавлення мандатів депутатів із заборонених партій

Комітет держвлади після зривів засідань таки підтримав законопроєкт про позбавлення мандатів депутатів із заборонених партій

Київ • УНН

 • 296509 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав урядовий законопроєкт щодо позбавлення мандатів місцевих депутатів, що пройшли від заборонених в Україні партій. Про це повідомив член Комітету, народний депутат Олег Дунда, передає УНН.

Деталі

За законопроєкт проголосували 15 з 26 членів Комітету. Семеро депутатів утрималися або взагалі не стали голосувати - це колишні члени “Опозиційної платформи - за життя” Дмитро Ісаєнко та Тетяна Плачкова, “Слуги народу” Володимир Іванов, Олександр Качура, Олександр Літвінов, голова Комітету Андрій Клочко, а також позафракційний Антон Яценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Колишніх регіоналів не буває”: політолог пояснив, чому нардеп Яценко бойкотує позбавлення депутатів мандатів

Контекст

Попередні рази, коли Комітет держвлади намагався розглянути законопроєкт №7476, засідання зривалися. 3 листопада низка депутатів покинула засідання, залишивши Комітет без кворуму. Це зокрема, Дмитро Ісаєнко, Володимир Кальцев, Дмитро Гурін, Олександр Літвінов, Віталій Войцехівський, Володимир Іванов, Олена Шуляк, Ганна Бондар та Антон Яценко. Деякі з них нині змінили думку та підтримали законопроєкт.

Зазначимо, що Яценко, який раніше був у нині забороненій “Партії регіонів”, прогуляв і попереднє засідання Комітету, де мали розглядати даний законопроєкт. Зазначимо, що до комітету держвлади Яценко приєднався лише 6 жовтня, вже після того, як туди направили законопроєкт про позбавлення депутатів мандатів.

Нагадаємо

Самого Яценка вже закликали скласти мандат. Із такою заявою виступив колишній бранець кремля, а нині перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко. Він також вимагав перевірити Яценка на колабораціонізм.

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