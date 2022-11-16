Комитет госвласти после срывов заседаний все же поддержал законопроект о лишении мандатов депутатов из запрещенных партий

Детали

За законопроект проголосовали 15 из 26 членов Комитета. Семеро депутатов воздержались или вообще не стали голосовать – это бывшие члены “Оппозиционной платформы – при жизни” Дмитрий Исаенко и Татьяна Плачкова, “Слуги народа” Владимир Иванов, Александр Качура, Александр Литвинов, председатель Комитета Андрей Клочко, а также внефракционный Антон Яценко.

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Контекст

Предыдущие разы, когда Комитет госвласти пытался рассмотреть законопроект №7476, заседания срывались. 3 ноября ряд депутатов покинули заседание, оставив Комитет без кворума. Это, в частности, Дмитрий Исаенко, Владимир Кальцев, Дмитрий Гурин, Александр Литвинов, Виталий Войцеховский, Владимир Иванов, Елена Шуляк, Анна Бондарь и Антон Яценко. Некоторые из них изменили мнение и поддержали законопроект.

Отметим, что Яценко, ранее бывший в ныне запрещенной “Партии регионов”, прогулял и предварительное заседание Комитета, где должны рассматривать данный законопроект. Отметим, что к комитету госвласти Яценко присоединился только 6 октября уже после того, как туда направили законопроект о лишении депутатов мандатов.

Напомним

Самого Яценко уже призывали сложить мандат. С таким заявлением выступил бывший узник кремля, а ныне первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко. Он также требовал проверить Яценко на коллаборационизм.