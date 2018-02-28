Комітет надасть висновок щодо законопроекту про Антикорупційний суд – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На своєму засіданні профільний комітет Верховної Ради має вирішити, чи не суперечить законопроект про Антикорупційний суд Конституції України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції “Народний фронт” Ігор Лапін, передає кореспондент УНН.
“Я маю надію, що кворум на засіданні профільного комітету буде і тоді, я думаю, що в четвер, є перспективи прийняття цього законопроекту (про Антикорупційний суд — ред.). Головне, щоб голосування з юридичної площини не перейшло до політично-пропагандистську, бо у нас є президентський законопроект і чотири альтернативних. Щоб це не стало на заваді (голосуванню — ред.). А сам комітет сьогодні вирішує питання — чи конституційний чи не конституційний цей законопроект і чи не суперечить він Конституції. Ніяких правок в четвер вносити не будуть”, — підкреслив І.Лапін.
Як повідомляв УНН, 27 лютого Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про Вищий антикорупційний суд.