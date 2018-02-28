Комитет даст заключение о законопроекте об Антикоррупционном суде - нардеп

"Я надеюсь, что кворум на заседании профильного комитета будет, и тогда, я думаю, что в четверг перспективы принятия этого законопроекта (об Антикоррупционном суде - ред.). Главное, чтобы голосование по юридической плоскости не перешло к политико-пропагандистскую, поскольку у нас есть президентский законопроект и четыре альтернативных. Чтобы это не помешало (голосованию - ред.). А сам комитет сегодня решает вопрос - конституционный ли конституционный этот законопроект и не противоречит ли он Конституции. Никаких поправок в четверг вносить не будут", - подчеркнул И.Лапин.

Как сообщал УНН, 27 февраля Верховная Рада включила в повестку дня законопроект о Высшем антикоррупционный суд.