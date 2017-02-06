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Комісія при відборі кандидатів на голову Нацполіції враховувала лише професійні якості - Є.Захаров

Київ • УНН

 • 7357 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Консультативна комісія при відборі претендентів на посаду голови Національної поліції України враховувала професійні якості кандтдатів. Про це повідомив секретар конкурсноії комісії Євген Захаров, відповідаючи на запитання, чи враховували при відборі кандидатів на посаду голови Нацполіції, наприклад, корупційні складові, передає кореспондент УНН.

Комісія при відборі кандидатів на голову Нацполіції враховувала лише професійні якості - Є.Захаров

"У комісії було завдання обрати трьох кращих кандидатів за професійними якостями. Тому ми свідомо відмовилися до того, щоб розглядати цей капет документів, який здають, коли вступають на державну службу, зокрема, в Національну поліцію, декларацію доходів, решту всіх документів", - сказав він.

Водночас, наголосив Є.Захаров, комісія звертала увагу на передісторію щодо кандидатів на посаду голови Нацполіції.

"Було резюме, були відповіді. ... Ми давно праюємо у цій сфері, є велика база службовців МВС, які були помічені в незаконних діях раніше. Ми це безперечно враховували. Ні щодо пана Бушуєва, ні щодо пана Князєва жодних таких інформацій, які би про них говорили негативно, ми не мали", - додав він.

Нагадаємо, комісія рекомендувала К.Бушуєва, А.Вишневського та С.Князєва на посаду голови Нацполіції.

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