Комиссия при отборе кандидатов на пост главы Нацполиции учитывала только профессиональные качества - Е.Захаров

"У комиссии была задача выбрать трех лучших кандидатов по профессиональным качествам. Поэтому мы сознательно отказались от того, чтобы рассматривать этот пакет документов, который сдают, когда вступают на государственную службу, в частности, в Национальную полицию, декларацию доходов, остальные документы", - сказал он.

В то же время, отметил Е.Захаров, комиссия обращала внимание на предысторию кандидатов на пост главы Нацполиции.

"Было резюме, были ответы. ...Мы давно работаем в этой сфере, есть большая база служащих МВД, которые были замечены в незаконных действиях ранее. Мы это бесспорно учитывали. Ни в отношении господина Бушуева, ни в отношении господина Князева никаких таких информаций, которые бы о них говорили негативно, мы не имели", - добавил он.