Комиссия при отборе кандидатов на пост главы Нацполиции учитывала только профессиональные качества - Е.Захаров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Консультативная комиссия при отборе претендентов на пост главы Национальной полиции Украины учитывала профессиональные качества кандидатов. Об этом сообщил секретарь конкурсной комиссии Евгений Захаров, отвечая на вопрос, учитывали ли при отборе кандидатов на должность главы Нацполиции, например, коррупционные составляющие, передает корреспондент УНН.
"У комиссии была задача выбрать трех лучших кандидатов по профессиональным качествам. Поэтому мы сознательно отказались от того, чтобы рассматривать этот пакет документов, который сдают, когда вступают на государственную службу, в частности, в Национальную полицию, декларацию доходов, остальные документы", - сказал он.
В то же время, отметил Е.Захаров, комиссия обращала внимание на предысторию кандидатов на пост главы Нацполиции.
"Было резюме, были ответы. ...Мы давно работаем в этой сфере, есть большая база служащих МВД, которые были замечены в незаконных действиях ранее. Мы это бесспорно учитывали. Ни в отношении господина Бушуева, ни в отношении господина Князева никаких таких информаций, которые бы о них говорили негативно, мы не имели", - добавил он.