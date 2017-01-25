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Комісія на спецзасіданні у Львові зобов'язала місто вивезти сміття протягом 7 днів

Комісія на спецзасіданні у Львові зобов'язала місто вивезти сміття протягом 7 днів

Київ • УНН

 • 7871 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні у Львові відбулось позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) і надзвичайних ситуацій (НС), передає кореспондент УНН.

Учасниками комісії були обласні та міські чиновники, зокрема голова ЛОДА Олег Синютка та очільник Львова Андрій Садовий. Розпочалось засідання із словесної перепалки між А.Садовим та О.Синюткою. Після комісії очільник ЛОДА оприлюднив основні завдання, як вирішити сміттєве питання в місті.

"Ця комісія дуже важлива. Сьогодні ми з'ясували, що від міста не було звернень до керівників полігонів області щодо вивозу сміття зі Львова. Також з'ясувалось, що не було блокування вивозу сміття з міста. Обласна комісія прийняла рішення зобов'язати керівників міста укласти угоди міста та керівник територіальних громад вивезти обсяги сміття, які нагромадились у Львові. Граничний термін вивезення сміття зі Львова - сім днів. Також обговорили питання рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Мають бути залучені кошти міста та держави, щоб вирішити сміттєве питання. Створена комісія, яка буде слідувати за повним вивезенням сміття зі Львова. Я сподіваюсь до наступного тижня вирішимо це питання, - розповів О.Синютка.

Також О.Синютка запевнив, що комісія вирішить, куди саме вивозити сміття, на які обласні полігони. Також очільник ЛОДА повідомив, що міські чиновники не звертались до керівників полігонів, щоб забезпечити вивіз сміття із Львова. В той же час, очільник Львова А.Садовий повідомив, що спілкувався з мерами після комісії.

"Я одразу після комісії спілкувався з мерами міст, і вони сказали, що не готові приймати сміття зі Львова. Я питаю, чому ви цього не казали на засіданні? В мене таке враження, що у нас в державних чиновників вуха закриті. Добре, стояти з боку і спостерігати, добре, що хоч комісія зібралась. Є шість перевізників, з якими потрібно вести перемовини. Є біда, яку потрібно вирішувати. Мова йде про щоденний вивіз сміття. Кожного дня виникає проблема зі сміттям. Але потрібно розуміти, що полігон біля Львова працював 60 років, він вже вичерпав свої ресурси. Однак, я знаю, що в області теж критична ситуація, в Жовківського районі, Камянко-Бузькому, Городоцькому", - розповів мер Львова.

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