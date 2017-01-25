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Комиссия на спецзаседании во Львове обязала город вывезти мусор в течение 7 дней

Комиссия на спецзаседании во Львове обязала город вывезти мусор в течение 7 дней

Киев • УНН

 • 7870 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня во Львове состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС), передает корреспондент УНН.

Участниками комиссии были областные и городские чиновники, в частности председатель ЛОГА Олег Синютка и глава Львова Андрей Садовый. Началось заседание с словесной перепалки между А.Садовым и О.Синюткой . После комиссии глава ЛОГА обнародовал основные задачи, как решить мусорную вопрос в городе.

"Эта комиссия очень важна. Сегодня мы выяснили, что от города не было обращений к руководителям полигонов области по вывозу мусора из Львова. Также выяснилось, что не было блокирования вывоза мусора из города. Областная комиссия приняла решение обязать руководителей города заключить соглашения города и руководителей территориальных общин вывезти объемы мусора, которые накопились во Львове. Предельный срок вывоза мусора из Львова - семь дней. Также обсудили вопросы рекультивации Грибовицкой свалки. Должны быть привлечены средства города и государства, чтобы решить мусорный вопрос. Созданная комиссия, которая будет следить за полным вывозом мусора из Львова. Я надеюсь до следующей недели решим этот вопрос, - рассказал О.Синютка.

Также О.Синютка заверил, что комиссия решит, куда именно вывозить мусор, на какие областные полигоны. Также глава ЛОГА сообщил, что городские чиновники не обращались к руководителям полигонов, чтобы обеспечить вывоз мусора из Львова. В то же время, глава Львова Андрей Садовый сообщил, что общался с мэрами после комиссии.

"Я сразу после комиссии общался с мэрами городов, и они сказали, что не готовы принимать мусор из Львова. Я спрашиваю, почему вы этого не говорили на заседании? У меня такое впечатление, что у нас у государственных чиновников уши закрыты. Хорошо, стоять со стороны и наблюдать, хорошо, что хоть комиссия собралась. Есть шесть перевозчиков, с которыми нужно вести переговоры. Есть беда, которую нужно решать. Речь идет о ежедневном вывозе мусора. Каждый день возникает проблема с мусором. Но нужно понимать, что полигон у Львова работал 60 лет, он уже исчерпал свои ресурсы. Однако, я знаю, что в области тоже критическая ситуация, в Жовковского районе, Каменка-Бугская, Городокском ", - рассказал мэр Львова.

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