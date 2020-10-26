Комаровський розповів, чи можуть ПЛР і КТ при "ковід" не показати хворобу

ukru
18:06 • 2325 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 47533 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 102709 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 110306 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 112549 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 144205 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124098 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124109 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123548 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107367 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 70827 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 82141 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 101606 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 100352 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 66387 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 52960 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 66387 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 59872 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 144207 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 112309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 40837 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 50801 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105760 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124262 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123785 перегляди
Актуальне
Комаровський розповів, чи можуть ПЛР і КТ при "ковід" не показати хворобу

Комаровський розповів, чи можуть ПЛР і КТ при "ковід" не показати хворобу

Київ • УНН

 • 154896 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Відомий лікар Євген Комаровський розповів, чи можуть комп'ютерна томографія (КТ) та ПЛР-тест "не помітити" у людини "ковід", а також порадив всім, хто відчуває себе недобре, сидіти вдома, передає УНН з посиланням на його сайт.

Так, один з Інтернет-користувачів поцікавився у Євгена Комаровського, чи можуть бути негативним результат ПЛР-тестування і комп'ютерної томографії легенів при наявності коронавірусу в організмі людини.

"Звичайно може. Наприклад, тест ПЛР дав помилково негативні результати (як може бути і псевдопозитивний). А ураження легень є далеко не у всіх пацієнтів з ковідом-19. Тож КТ може нічого не показати просто тому, що легені не були зачеплені вірусом", - відповів Комаровський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні низька якість ПЛР-тестів - експерт

Він так само додав, що при псевдонегативному тесті ПЛР людина мало того, що хворіє, так ще продовжує заражати оточуючих.

"Так що сидіть вдома, якщо відчуваєте себе погано, якщо є симптоми ГРВІ. Самоізолюйтеся і лікуйтеся", - наголосив лікар.

Слід зазначити, що раніше глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан підтвердив, що ПЛР-тестування в 40% показує помилковий результат. Тому, на його думку, тестування на "ковід" необхідно проводити комплексно і всебічно за допомогою ІФА-скринінгу і за допомогою "антигенних" тестів, зокрема.

У МОЗ також впевнені, що проблему з великою кількістю помилкових результатів ПЛР-тестування можна вирішити за рахунок введення нових тест-систем українського виробництва на виявлення антигену. Ці "антигенні" тести зараз проходять сертифікацію в Міністерстві охорони здоров'я і незабаром будуть запущені в промислове виробництво.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92