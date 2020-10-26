Комаровський розповів, чи можуть ПЛР і КТ при "ковід" не показати хворобу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Відомий лікар Євген Комаровський розповів, чи можуть комп'ютерна томографія (КТ) та ПЛР-тест "не помітити" у людини "ковід", а також порадив всім, хто відчуває себе недобре, сидіти вдома, передає УНН з посиланням на його сайт.
Так, один з Інтернет-користувачів поцікавився у Євгена Комаровського, чи можуть бути негативним результат ПЛР-тестування і комп'ютерної томографії легенів при наявності коронавірусу в організмі людини.
"Звичайно може. Наприклад, тест ПЛР дав помилково негативні результати (як може бути і псевдопозитивний). А ураження легень є далеко не у всіх пацієнтів з ковідом-19. Тож КТ може нічого не показати просто тому, що легені не були зачеплені вірусом", - відповів Комаровський.
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Він так само додав, що при псевдонегативному тесті ПЛР людина мало того, що хворіє, так ще продовжує заражати оточуючих.
"Так що сидіть вдома, якщо відчуваєте себе погано, якщо є симптоми ГРВІ. Самоізолюйтеся і лікуйтеся", - наголосив лікар.
Слід зазначити, що раніше глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан підтвердив, що ПЛР-тестування в 40% показує помилковий результат. Тому, на його думку, тестування на "ковід" необхідно проводити комплексно і всебічно за допомогою ІФА-скринінгу і за допомогою "антигенних" тестів, зокрема.
У МОЗ також впевнені, що проблему з великою кількістю помилкових результатів ПЛР-тестування можна вирішити за рахунок введення нових тест-систем українського виробництва на виявлення антигену. Ці "антигенні" тести зараз проходять сертифікацію в Міністерстві охорони здоров'я і незабаром будуть запущені в промислове виробництво.