Комаровский рассказал, могут ли ПЦР и КТ при “ковид” не показать болезнь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Известный врач Евгений Комаровский рассказал, могут ли компютерная томография (КТ) и ПЦР-тест “не заметить” у человека “ковид”, а также посоветовал всем, кто чувствует себя нехорошо, сидеть дома, передает УНН со ссылкой на его сайт.
Так, один из Интернет-пользователей поинтересовался у Евгения Комаровского, могут ли быть отрицательным результат ПЦР-тестирования и компьютерной томографии легких при наличии коронавируса в организме человека.
“Конечно может. Например, тест ПЦР дал ложноотрицательный результат (как может быть и ложноположительный). А поражение легких есть далеко не у всех пациентов с ковидом-19. Так что КТ может ничего не показать просто потому, что легкие не затронуты вирусом”, — ответил Комаровский.
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Он так же добавил, что при ложноотрицательном тесте ПЦР человек мало того, что болеет, так еще продолжает заражать окружающих.
“Так что сидите дома, если чувствуете себя плохо, если имеются симптомы ОРВИ. Самоизолируйтесь и лечитесь”, — подытожил врач.
Следует отметить, что ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан подтвердил, что ПЦР-тестирование в 40% показывает ложный результат. Поэтому, по его мнению, тестирование на “ковид” необходимо проводить комплексно и всеобъемлюще с помощью ИФА-скрининга и с помощью “антигенных” тестов, в частности.
В Минздраве также уверенны, что проблему с большим количеством ложных результатов ПЦР-тестирования можно решить за счет введения новых тест-систем украинского производства на выявление антигена. Эти “антигенные” тесты сейчас проходят сертификацию в Минздраве и вскоре будут запущены в промышленное производство.