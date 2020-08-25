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Командування Сил спеціальних операцій очолив Григорій Галаган

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став генерал-майор Григорій Галаган, указ про призначення якого № 358/2020 Глава держави підписав 25 серпня, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Командування Сил спеціальних операцій очолив Григорій Галаган

Іншим указом — № 357/2020 — Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Ігоря Луньова.

Президент звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання Операції об’єднаних сил.

“Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами”, — наголосив Глава держави.

“Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, — адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника”, — наголосив Верховний Головнокомандувач.

Серед заходів, яких також має вжити новий командувач ССО, Володимир Зеленський назвав продовження розвитку всіх компонентів Сил спеціальних операцій.

Новопризначений командувач ССО запевнив Президента у найголовнішому — якісному виконанні завдань за призначенням у різних умовах, продовженні роботи, спрямованої на розвиток морського та авіаційного компонентів Сил спеціальних операцій.

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