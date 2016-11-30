Командування бойовиків намагаєься “списати” ліквідованих дизертирів на обстріли з боку ЗСУ

“У "9-му окремому штурмовому мотострілковому полку морської піхоти“ (Новоазовськ) "1 АК ДНР“, "військовослужбовці“ мінометної батареї, дезертирувавши з бойових позицій і хаотично відстрілюючись від переслідування, вбили Тісакова П.А., який тікав з ними, а також поранили ще двох. У розвідувальному підрозділі цього ж полку четверо "військовослужбовців“ самовільно залишили бойові позиції і зі зброєю в руках дезертирували, але змушені були здатися після того, як були блоковані на околиці Новоазовська "комендантським взводом“ бойовиків.

У "2-му мотострілковому батальйоні“ "9-го полку“ військовослужбовці Барбишев А.М. і Бурий В.А., дезертирувавши з бойових позицій, викрали в н.п. Новоазовськ цивільний автомобіль і мали намір проїхати на ньому через блок-пост, але на виїзді з міста були затримані. Під час їх затримання один з дезертирів загинув, другий був важко поранений.

Намагаючись приховати інформацію про подібного роду події (дезертирство і загибель "військовослужбовців“), командування російсько-терористичних військ заявляє про систематичні обстріли своїх позицій і населених пунктів з боку Збройних Сил України, "списуючи“ під них власних знищених і поранених дезертирів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали на Луганщині ще одного інформатора бойовиків “ЛНР”.