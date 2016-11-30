Командование боевиков пытается "списать" ликвидированных дезертиров на обстрел со стороны ВСУ

"В "9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" (Новоазовск) "1 АК ДНР", "военнослужащие" минометной батареи, дезертировав с боевых позиций и хаотично отстреливаясь от преследования, убили бежавшего с ними Тисакова П.А., а также ранили еще двоих сослуживцев. В разведывательном подразделении этого же полка четверо "военнослужащих" самовольно оставили боевые позиции и с оружием в руках дезертировали, но вынуждены были сдаться после того, как были блокированы на окраине Новоазовска "комендантским взводом" боевиков.

Во "2-м мотострелковом батальоне" "9-го полка" военнослужащие Барбышев А.М. и Бурый В.А., дезертировав с боевых позиций, выкрали в н.п. Новоазовск гражданский автомобиль и намеревались проехать на нем через блок-пост, но на выезде из города были задержаны. Во время их задержания один из дезертиров погиб, второй был тяжело ранен.

Пытаясь скрыть информацию о подобного рода событиях (дезертирство и гибель "военнослужащих"), командование российско-террористических войск заявляет про систематические обстрелы своих позиций и населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины, "списывая" под них собственных уничтоженных и раненых дезертиров", - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники СБУ задержали в Луганской области еще одного информатора боевиков "ЛНР".