Командувача ВМС Воронченка нагородили національним орденом Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні, 30 листопада у місті Одеса Командувача ВМС ЗС України адмірала Ігора Воронченка нагороджено національним орденом Французької Республіки "За заслуги". Нагородження відбулося на борту корабля ВМС Франції “Commandant Birot”, передає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Орден в урочистій обстановці командувачу національного флоту вручив посол Франції в Україні Єтьєн де Понсен.
“Національний орден „За заслу́ги“, який я мав честь щойно вручити особисто пану адміралу Ігору Воронченку є другим за значущістю у Франції. Президент Франції Емманюель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-Морських Сил. Наша співпраця триває досить давно і зокрема про якісний рівень нашої співпраці свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі. В майбутньому ми будемо розвивати наші відносини між Військово-Морськими Силами Франції та України”, — наголосив посол Франції.
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Воронченко наголосив, що "це нагорода не мені, як особистості, це оцінка діяльності всіх Військово-Морських Сил ЗС України. Між нашими флотам підтримується плідна співпраця".
"Кожен захід корабля, це ще один крок для безпеки, яка має бути в цьому регіоні. Спільна участь в проведенні міжнародних навчань є одним з кроків, для того щоб Військово-Морські Сили як найшвидше набували сумісності зі стандартами Альянсу для спільного застосування і виконання завдань", — зазначив адмірал Воронченко.