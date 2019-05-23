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Командувач Об'єднаних сил розповів представникам ОБСЄ про порушення з боку РФ

Командувач Об'єднаних сил розповів представникам ОБСЄ про порушення з боку РФ

Київ • УНН

 • 9712 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський розповів представникам країн-учасниць ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ та загальною обстановкою в районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.

Робоча зустріч Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського з представниками країн-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі відбулася сьогодні у місті Краматорськ.

"Командувач розповів про порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, обстріли населених пунктів, створення перешкод патрулям ОБСЄ з боку представників збройних формувань РФ, ознайомив з показниками фіксації порушень розміщення озброєння та засобів вогневого ураження поза межами місць зберігання та ліній відведення тощо", - йдеться в повідомленні.

Також генерал-лейтенант продемонстрував докази присутності російсько-окупаційних військ на території Донецької та Луганської областей, і провів короткий статистичний показ зразків зброї РФ, виявленої на території України, які є на озброєнні виключно російської армії.

"Наприкінці зустрічі генерал-лейтенант Олександр Сирський відзначив внесок ОБСЄ у справу становлення миру на Донбасі. Окрім того, він закликав посилити ефективність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на тимчасово окупованих територіях", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, зростання кількості власників російських паспортів на окупованих частинах Донбасу може бути використане Кремлем як привід для легітимізації та значного розширення масштабу застосування російської військової сили в Україні.

Українські Національні Новини

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