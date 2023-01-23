Командувач алжирської армії вперше за 17 років відвідав Францію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Командувач алжирської армії генерал Саїд Ченгріха відвідав у понеділок з офіційним візитом Францію вперше за 17 років. Про це пише Anadolu, передає УНН.
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Згідно з заявою міністерства, Ченгріха прийняв запрошення від свого французького колеги Тьєррі Буркхарда.
Візит спрямований на зміцнення співпраці між алжирськими та французькими арміями та обговорення питань, що становлять взаємний інтерес, йдеться у заяві, без уточнення тривалості візиту.
За повідомленнями французьких ЗМІ, візит командувача армії є підготовкою до запланованого на травень візиту до Франції президента Абдельмаджида Теббуна.
Візит Теббуна стане першим свого роду з моменту його приходу до влади у грудні 2019 року.
Правління Теббуна було відзначено напруженістю у франко-алжирських відносинах, частково через колоніальний період з 1830 по 1962 роки і імміграції.
Додамо
Президент Франції Еммануель Макрон відвідав Алжир у серпні минулого року, щоб розрядити напруженість у відносинах. Візит завершився спільною заявою про низку угод, що стосуються минулого французького колоніалізму в Алжирі, безпеки, оборони, зовнішньої політики та економічного співробітництва.