Командувач алжирської армії вперше за 17 років відвідав Францію

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 10075 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 23246 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 33776 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 59336 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 45921 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 95009 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 71221 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 60542 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119176 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183194 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.3м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 38442 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 29506 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 79093 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 27606 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 23683 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 59307 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 79367 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 94987 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 220378 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 270295 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 23905 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 27825 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 27604 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 31979 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 47525 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Командувач алжирської армії вперше за 17 років відвідав Францію

Київ • УНН

 • 993714 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Командувач алжирської армії генерал Саїд Ченгріха відвідав у понеділок з офіційним візитом Францію вперше за 17 років. Про це пише Anadolu, передає УНН.

Командувач алжирської армії вперше за 17 років відвідав Францію

Деталі

Згідно з заявою міністерства, Ченгріха прийняв запрошення від свого французького колеги Тьєррі Буркхарда.

Візит спрямований на зміцнення співпраці між алжирськими та французькими арміями та обговорення питань, що становлять взаємний інтерес, йдеться у заяві, без уточнення тривалості візиту.

За повідомленнями французьких ЗМІ, візит командувача армії є підготовкою до запланованого на травень візиту до Франції президента Абдельмаджида Теббуна.

Візит Теббуна стане першим свого роду з моменту його приходу до влади у грудні 2019 року.

Правління Теббуна було відзначено напруженістю у франко-алжирських відносинах, частково через колоніальний період з 1830 по 1962 роки і імміграції.

Додамо

Президент Франції Еммануель Макрон відвідав Алжир у серпні минулого року, щоб розрядити напруженість у відносинах. Візит завершився спільною заявою про низку угод, що стосуються минулого французького колоніалізму в Алжирі, безпеки, оборони, зовнішньої політики та економічного співробітництва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,459.00
Tesla
$258.37
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11