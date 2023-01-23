Командующий алжирской армии впервые за 17 лет посетил Францию

Детали

Согласно заявлению министерства, Ченгриха принял приглашение от своего французского коллеги Тьерри Буркхарда.

Визит направлен на укрепление сотрудничества между алжирскими и французскими армиями и обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, говорится в заявлении, без уточнения продолжительности визита.

По сообщениям французских СМИ, визит командующего армией является подготовкой к запланированному на май визиту во Францию президента Абдельмаджида Теббуна.

Визит Теббуна станет первым своего рода с момента его прихода к власти в декабре 2019 года.

Правление Теббуна было отмечено напряженностью во франко-алжирских отношениях, частично из-за колониального периода с 1830 по 1962 годы и иммиграции.

Добавим

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Алжир в августе прошлого года, чтобы разрядить напряженность в отношениях. Визит завершился совместным заявлением о ряде соглашений, касающихся прошлого французского колониализма в Алжире, безопасности, обороны, внешней политики и экономического сотрудничества.