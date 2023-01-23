Командующий алжирской армии впервые за 17 лет посетил Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Командующий алжирской армии генерал Саид Ченгриха посетил в понедельник с официальным визитом Францию впервые за 17 лет. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.
Детали
Согласно заявлению министерства, Ченгриха принял приглашение от своего французского коллеги Тьерри Буркхарда.
Визит направлен на укрепление сотрудничества между алжирскими и французскими армиями и обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, говорится в заявлении, без уточнения продолжительности визита.
По сообщениям французских СМИ, визит командующего армией является подготовкой к запланированному на май визиту во Францию президента Абдельмаджида Теббуна.
Визит Теббуна станет первым своего рода с момента его прихода к власти в декабре 2019 года.
Правление Теббуна было отмечено напряженностью во франко-алжирских отношениях, частично из-за колониального периода с 1830 по 1962 годы и иммиграции.
Добавим
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Алжир в августе прошлого года, чтобы разрядить напряженность в отношениях. Визит завершился совместным заявлением о ряде соглашений, касающихся прошлого французского колониализма в Алжире, безопасности, обороны, внешней политики и экономического сотрудничества.