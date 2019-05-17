Командна гра: люди Порошенка один за одним залишають ключові пости

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Разом зі зміною Президента в Україні запустився процес оновлення в органах державної влади. Безліч чиновників, дипломатів та суддів подали заяви про відставку або були звільнені Петром Порошенком, передає УНН.

Так Президентом Петром Порошенком було звільнено: надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ісландія Андрія Олефірова; Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента; заступника голови АП Олексія Філатова; Юрія Аллерова з посади командувача Національної гвардії України; Юрія Федорова з посади заступника начальника Управління – начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України; Ігоря Прокопчука з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні; Голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва; Василя Куйбіду з посади президента Національної академії державного управління при Президентові України; Василя Серватюка з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України; з посади заступника голови Служби безпеки України Сергія Базюка; Валерія Бондаря з посади заступника командувача Національної гвардії України; голову Полтавської ОДА Валерія Головка; начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області Владислава Косинського; надзвичайного і поважного посла України в Республіці Узбекистан Юрія Савченка; Медведєва Олега Олександровича від виконання обов’язків Радника Президента України.

Також, подали заяви про відставку: міністр закордонних справ України Павло Клімкін; перший заступник глави Адміністрації Президента Віталій Ковальчук; представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко; представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко; заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін; голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко; голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв; Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов; голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна; голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко; голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка;  Геннадій Москаль з посади голови Закарпатської ОДА; Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка; Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко; Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко; Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

Окрім того, Вища рада правосуддя ухвалила рішення припинити повноваження голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка; Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні прийняв Постанову про звільнення Станіслава Шевчука з посади судді Конституційного Суду України.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.

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