Командная игра: люди Порошенко один за другим покидают ключевые посты

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Вместе со сменой Президента в Украине запустился процесс обновления в органах государственной власти. Множество чиновников, дипломатов и судей подали заявления об отставке или были уволены Петром Порошенко, передает УНН.

Так Президентом Петром Порошенко было уволено: чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия Андрея Олефирова; Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации Президента; заместителя главы АП Алексея Филатова; Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардии Украины; Юрия Федорова с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины; Игоря Прокопчука с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене; главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева; Василия Куйбиду с должности президента Национальной академии государственного управления при Президенте Украины; Василия Серватюка с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины; с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка; Валерия Бондаря с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины; главу Полтавской ОГА Валерия Головко; начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского; чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Узбекистан Юрия Савченко; Медведева Олега от исполнения обязанностей советника Президента Украины.

Также, подали заявления об отставке: министр иностранных дел Украины Павел Климкин; первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук; представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко; представитель гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко; заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин; глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко; глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев; Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов; глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна; глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко; глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка; Геннадий Москаль с должности председателя Закарпатской ОГА; глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка; глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко; глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко; глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

Кроме того, Высший совет правосудия принял решение прекратить полномочия председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка; Конституционный Суд Украины на специальном пленарном заседании принял Постановление об увольнении Станислава Шевчука с должности судьи Конституционного Суда Украины.

Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.

Украинские Национальные Новости

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