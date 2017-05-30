Командира виправної колонії на Львівщині піймали на хабарі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні правоохоронцями задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди командиром 10 відділення 40 Дрогобицької виправної колонії. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України, передає УНН.
Грошові кошти в розмірі 600 дол. від громадянки України призначалися за сприяння у пришвидшенні отримання ув’язненим необхідних заохочень для формування особової справи та подальшої її передачі на комісію по достроково-умовному звільненню.
Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події. На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.
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Вирішуються питання щодо затримання старшого лейтенанта внутрішньої служби в порядку ст. 208 КПК України, повідомлення йому про підозру за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.