Командира исправительной колонии во Львовской области поймали на взятке
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды командиром 10 отделения 40 Дрогобычской исправительной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины, передает УНН.
Денежные средства в размере 600 долл. от гражданки Украины предназначались за содействие в ускорении получения заключенным необходимых поощрений для формирования личного дела и дальнейшей передачи его на комиссию по досрочно-условному освобождению.
Взятка обнаружена и изъято в полном объеме при проведении осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подполковника полиции Буковины поймали на взятке
Решаются вопросы по задержанию старшего лейтенанта внутренней службы в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщения ему о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрание меры пресечения и отстранение от занимаемой должности.