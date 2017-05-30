Командира исправительной колонии во Львовской области поймали на взятке

Денежные средства в размере 600 долл. от гражданки Украины предназначались за содействие в ускорении получения заключенным необходимых поощрений для формирования личного дела и дальнейшей передачи его на комиссию по досрочно-условному освобождению.

Взятка обнаружена и изъято в полном объеме при проведении осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.

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Решаются вопросы по задержанию старшего лейтенанта внутренней службы в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщения ему о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрание меры пресечения и отстранение от занимаемой должности.