Командира Одеської тероборони поранено під час затримання диверсанта
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Під час затримання диверсійно-розвідувальної групи в Одесі зазнав поранення начальник регіонального управління сил тероборони "Південь" Станіслав Ярмола. Наразі чоловік перебуває у тяжкому стані у лікарні.
Про це повідомив голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, інформує УНН.
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За словами Гриневецького, у місті та області продовжують діяти диверсійно-розвідувальні групи. Представника однієї з таких затримали вранці 27 лютого у Роздільній — його товариші розбіглися, залишивши мікроавтобус зі зброєю та вибухівкою, їх пошуки тривають.