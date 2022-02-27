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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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09:04 • 5868 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Командира Одеської тероборони поранено під час затримання диверсанта

Командира Одеської тероборони поранено під час затримання диверсанта

Київ • УНН

 • 310044 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Під час затримання диверсійно-розвідувальної групи в Одесі зазнав поранення начальник регіонального управління сил тероборони "Південь" Станіслав Ярмола. Наразі чоловік перебуває у тяжкому стані у лікарні.
Про це повідомив голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, інформує УНН.

Деталі

За словами Гриневецького, у місті та області продовжують діяти диверсійно-розвідувальні групи. Представника однієї з таких затримали вранці 27 лютого у Роздільній — його товариші розбіглися, залишивши мікроавтобус зі зброєю та вибухівкою, їх пошуки тривають.

Українські Національні Новини

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